Doppio incidente stradale in Emilia Romagna: un morto e due feriti (Di mercoledì 20 luglio 2022) É un 20 luglio che si apre con un Doppio incidente stradale sulle arterie dell'Emilia Romagna. Due eventi che purtroppo, nel complesso regalano un bilancio tragico: una vittima e due feriti. Entrambi sono avvenuti in provincia di Forlì. Il primo incidente nella notte Il primo è avvenuto in piena notte l'incidente che è costato la vita ad una ragazza di 27 anni. L'auto a bordo della quale viaggiava, come riporta il Corriere Romagna, ha finito per impattare in maniera violenta contro il guard rail. Il tragico impatto si è verificato nel comune di Verghereto, all'altezza dello svincolo di Canili della E45. In auto con lei c'era un'altra persona, ferita e ricoverata in ospedale. Per la vittima non c'è stata nulla da fare nonostante ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 luglio 2022) É un 20 luglio che si apre con unsulle arterie dell'. Due eventi che purtroppo, nel complesso regalano un bilancio tragico: una vittima e due. Entrambi sono avvenuti in provincia di Forlì. Il primonella notte Il primo è avvenuto in piena notte l'che è costato la vita ad una ragazza di 27 anni. L'auto a bordo della quale viaggiava, come riporta il Corriere, ha finito per impattare in maniera violenta contro il guard rail. Il tragico impatto si è verificato nel comune di Verghereto, all'altezza dello svincolo di Canili della E45. In auto con lei c'era un'altra persona, ferita e ricoverata in ospedale. Per la vittima non c'è stata nulla da fare nonostante ...

