Dazn e Sky verso l'accordo: dove vederemo la Serie A (Di mercoledì 20 luglio 2022) A meno di un mese dal via del campionato, si sta delineando l'offerta televisiva per gli appassionati italiani. Una vicenda che intreccia questioni economiche e di progetto industriale, con tre attori in campo: Dazn, detentore dei diritti fino al 2024, TIM che della OTT tedesca è partner commerciale e tecnologico ma che da mesi chiede uno sconto sul prezzo pattuito per l'intesa, e Sky che un anno fa rimase bruciata nell'asta per il triennio 2021-2024 dei diritti tv della Serie A. Rumors sempre più forti lasciando intendere che un accordo sia in arrivo e che la conseguenza sarà riportare le immagini della Serie A su Sky: non come broadcaster, se non per le 3 partite a giornata che già detiene in co-esclusiva con Dazn, ma come ospite sulla propria piattaforma Sky Q della app di Dazn, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) A meno di un mese dal via del campionato, si sta delineando l'offerta televisiva per gli appassionati italiani. Una vicenda che intreccia questioni economiche e di progetto industriale, con tre attori in campo:, detentore dei diritti fino al 2024, TIM che della OTT tedesca è partner commerciale e tecnologico ma che da mesi chiede uno sconto sul prezzo pattuito per l'intesa, e Sky che un anno fa rimase bruciata nell'asta per il triennio 2021-2024 dei diritti tv dellaA. Rumors sempre più forti lasciando intendere che unsia in arrivo e che la conseguenza sarà riportare le immagini dellaA su Sky: non come broadcaster, se non per le 3 partite a giornata che già detiene in co-esclusiva con, ma come ospite sulla propria piattaforma Sky Q della app di, ...

