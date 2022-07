Ciriani: noi di FdI vogliamo un governo serio, che non è quello deciso da mille sindaci del Pd (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Adesso basta, tiriamo una riga e andiamo oltre”. Ha esordito così al Senato il capogruppo di FdI Luca Ciriani. “Non voteremo la fiducia – ha detto – senza tatticismi: vogliamo stare lontano dai suoi falsi amici, dai suoi falsi alleati, dal falso amor di Patria, dal falso senso di responsabilità, da un Parlamento dominato dalla paura del voto che pensa soltanto a sopravvivere. Lavoriamo per un nuovo governo serio, forte e responsabile. Ma questo governo non è quello che decidono i mille sindaci del Pd, è quello che decidono milioni di italiani il giorno delle elezioni”. Ciriani ha fortemente criticato le manifestazioni in cui in pratica si difendeva il diritto di non votare. Uno “scenario orwelliano” che non si era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Adesso basta, tiriamo una riga e andiamo oltre”. Ha esordito così al Senato il capogruppo di FdI Luca. “Non voteremo la fiducia – ha detto – senza tatticismi:stare lontano dai suoi falsi amici, dai suoi falsi alleati, dal falso amor di Patria, dal falso senso di responsabilità, da un Parlamento dominato dalla paura del voto che pensa soltanto a sopravvivere. Lavoriamo per un nuovo, forte e responsabile. Ma questonon èche decidono idel Pd, èche decidono milioni di italiani il giorno delle elezioni”.ha fortemente criticato le manifestazioni in cui in pratica si difendeva il diritto di non votare. Uno “scenario orwelliano” che non si era ...

