Cerignola | agguato | ferito 41enne | è in prognosi riservata Indaga la polizia

Pubblicità

stranifattinews : Agguato a Cerignola, ferito un pregiudicato di 42 anni: è grave - Trmtv : Agguato a Cerignola, 42enne in prognosi riservata - IlMattinoFoggia : Far West #Cerignola ( #Foggia ): agguato a un 42enne, in grave condizioni -

In due a bordo di una moto lo hanno affiancato e hanno lasciato esplodere due colpi d'arma da fuoco: è stato ferito così Giuseppe Russo, 42 anni, di. L'è avvenuto proprio nel centro cittadino in provincia di Foggia, in vico Addolorata. L'uomo è stato colpito alla spalla, all'avambraccio sinistro e al torace. È stato ricoverato ...Le condizioni dell'uomo non sono gravi. È stato avvicinato, in strada, e gli spari lo hanno colpito alle gambe. Accaduto ieri pomeriggio a. Indaga la polizia.Giuseppe Russo, 41 anni, pregiudicato, è ricoverato in prognosi riservata al “Tatarella”. È rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al culmine di una sparatoria in strada a Cerignola in serata. In ...Sparatoria a Cerignola dove un uomo Giuseppe Russo di 42 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco alla spalla, all’avambraccio sinistro e al torace. L’agguato è avvenuto in vico I Addolorata nella ...