Atletica | Dalia Kaddari out nelle semifinali dei 200 ai Mondiali Jakson e Fraser-Pryce scatenate

(Di mercoledì 20 luglio 2022)è stata eliminatadei 200 metri ai2022 dileggera. L’azzurra non ha sfigurato sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando al meglio una gara difficile e chiudendo in sesta posizione con il tempo di 22.86, venendo superata soltantoultime battute dalla danese Isa Karstoft (22.84). Con un vento a sfavore di 0,1 m/s, la sarda si è fermata ad appena tre centesimi dal proprio primato stagionale (vanta un personale di 22.64). Il compito in ottava corsia non era dei più semplici, era davvero complesso fare di più in una serie dominata dalla scatenata giamaicana Shelly-Ann: la fresca Campionessa del Mondo dei 100 metri ha timbrato un superbo 21.82 (stagionale), ...

...tra martedì e mercoledì scatterà la finale del salto in alto femminile ai Mondiali di... tornano anche in pista i duecentisti Filippo Tortu eKaddari, impegnati nelle rispettive ...Nella quinta giornata dei mondiali disi svolgerà esclusivamente nella sessione serale con ... Per quanto riguarda gli altri italiani in gara ci saranno Filippo Tortu eKaddari nelle ...Dalia Kaddari è stata eliminata nelle semifinali dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L'azzurra non ha sfigurato sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando al meglio una gara di ...Nella quinta giornata sono quattro i titoli in palio con la finali maschili del disco, dei 1500 e dei 400 ostacoli ...