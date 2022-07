Alis, Vodafone nel Direttivo: insieme per supportare la transizione digitale della logistica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Vodafone Italia entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione logistica dell’Intermodalità Sostenibile (Alis) con l’obiettivo di supportare la transizione digitale delle imprese del trasporto e della logistica con la sua esperienza, raggio d’azione, connettività e tecnologia. Vodafone Italia fa parte del più grande gruppo di telecomunicazioni in Europa e Africa e attraverso Vodafone Business – la divisione di Vodafone Italia dedicata alle piccole, medie, grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione – crea servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie di connettività e convergenza – dal 5G al Software Defined Network alle Mobile Private Network – con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022)Italia entra a far parte del Consigliodell’Associazionedell’Intermodalità Sostenibile () con l’obiettivo diladelle imprese del trasporto econ la sua esperienza, raggio d’azione, connettività e tecnologia.Italia fa parte del più grande gruppo di telecomunicazioni in Europa e Africa e attraversoBusiness – la divisione diItalia dedicata alle piccole, medie, grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione – crea servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie di connettività e convergenza – dal 5G al Software Defined Network alle Mobile Private Network – con ...

Pubblicità

FilippoAstone : #VodafoneItalia entra nel consiglio direttivo dell’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (#Alis). L… - mondomobileweb : Vodafone Italia entra in ALIS per supportare la transizione digitale della filiera logistica - alfpulla : Vodafone – Alis, via alla partnership sulla supply chain digitale. L’Iot country manager delle divisione Business d… - Cor_Com : #Vodafone - #Alis, via alla partnership sulla #SupplyChain digitale - ferpress : .@VodafoneIT entra nel Consiglio Direttivo di @ALIS_italia -