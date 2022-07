Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, in tv: “Non si sono lasciati a causa di terze persone” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alex Nuccetelli è ormai sempre più protagonista in questa rottura mediatica fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il personal trainer ieri pomeriggio è stato ospite di Estate in Diretta da Roberta Capua e Gianluca Semprini in qualità di amico di Francesco Totti, nonché uomo informato sui fatti. Alex ha così colto l’occasione ed ha buttato acqua sul fuoco, negando che i due si siano lasciati a causa di terze persone. “Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose”. – Si legge su DavideMaggio.it – “Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022)è ormai sempre più protagonista in questa rottura mediatica frae Ilary Blasi. Il personal trainer ieri pomeriggio è stato ospite di Estate in Diretta da Roberta Capua e Gianluca Semprini in qualità didi, nonché uomo informato sui fatti.ha così colto l’occasione ed ha buttato acqua sul fuoco, negando che i due si sianodi. “Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose”. – Si legge su DavideMaggio.it – “Secondo me non è vero che ci, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità. ...

