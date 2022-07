Vincenzo Marino di Bollate sul palco di Villa Arconati con Dargen D’Amico

Pubblicità

quotidianodigela.it

...Cotugno che ha definito la manifestazione un progetto valido, che cammina e che si ... Pietracupa e Sant'Angelo Limosano e in rappresentanza della sindaca di Castiglione Messerun ......e dall'Unione Lettori Italiani PROSSIMI EVENTI IN MOLISE 20 luglio A Castiglione Messerfa ... Alle 19 a Castel SanAldo Succi presenta il suo libro dal titolo 'Una storia al di là del ... Srr, Gela nel cda Chiesto parere: assemblea attende, ci sarà nuovo confronto con Picone Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Eventi, letture e musica per ricordare la strage di via D'Amelio, a trent'anni dall'attentato. Milano ricorda così il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua s ...Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi… …Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Dana Ghia, Gino Lavagetto, Carlo Tavecchio, Malisa Longo, ...