Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 LUGLIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO INCENDIO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A91FIUMICINO PERÒ ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE IN DIREZIONEPER INCENDIO SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUOTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral