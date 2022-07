Rapida guida al registro delle opposizioni (anche per i cellulari) che partirà il 27 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Ormai mancano meno di dieci giorni prima di una rivoluzione effettivamente molto attesa, che tuttavia dovrà essere compresa a fondo per evitare dei fraintendimenti. Il registro opposizioni sarà attivo ufficialmente a partire dal prossimo 27 luglio, dopo che un regolamento ministeriale lo aveva reso operativo sin dallo scorso 13 aprile, da noi definito come il giorno uno di questa innovazione. La portata della novità consiste sicuramente nel fatto che, da quella data, potranno essere iscritti in questo portale specializzato anche i numeri di cellulare, evitando in questo modo il telemarketing selvaggio che, ultimamente, ha sempre più caratterizzato l’elenco delle nostre chiamate in entrata. Ecco, dunque, una guida minima per non farsi trovare impreparati all’appuntamento. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 luglio 2022) Ormai mancano meno di dieci giorni prima di una rivoluzione effettivamente molto attesa, che tuttavia dovrà essere compresa a fondo per evitare dei fraintendimenti. Ilsarà attivo ufficialmente a partire dal prossimo 27, dopo che un regolamento ministeriale lo aveva reso operativo sin dallo scorso 13 aprile, da noi definito come il giorno uno di questa innovazione. La portata della novità consiste sicuramente nel fatto che, da quella data, potranno essere iscritti in questo portale specializzatoi numeri di cellulare, evitando in questo modo il telemarketing selvaggio che, ultimamente, ha sempre più caratterizzato l’elenconostre chiamate in entrata. Ecco, dunque, unaminima per non farsi trovare impreparati all’appuntamento. LEGGI ...

