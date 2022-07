Perché l’aria di San Daniele è davvero più buona (Di martedì 19 luglio 2022) Mangiare una fetta di Prosciutto Crudo di San Daniele a San Daniele è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Se non lo avete mai fatto potete rimediare approfittando della festa celebrativa che, dopo la pausa pandemica, tornerà, eccezionalmente per quest’anno, dal 26 al 29 agosto con un programma che coinvolgerà tutta la regione Friuli Venezia Giulia, alla scoperta delle diverse sfaccettature di questo territorio: dalla montagna al mare, dai colli al fiume, dal Carso alla pianura. Sarà l’aria penserete voi, sì, sembrerà banale, ma è proprio l’aria, ma non intesa come predisposizione del turista che, già ben disposto per la condizione di serenità che la vacanza agevola, trova tutto bellissimo e buonissimo, ma Perché quelle nuvole di affettato appoggiate su di un tagliere pronte a sciogliersi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 luglio 2022) Mangiare una fetta di Prosciutto Crudo di Sana Sanè un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Se non lo avete mai fatto potete rimediare approfittando della festa celebrativa che, dopo la pausa pandemica, tornerà, eccezionalmente per quest’anno, dal 26 al 29 agosto con un programma che coinvolgerà tutta la regione Friuli Venezia Giulia, alla scoperta delle diverse sfaccettature di questo territorio: dalla montagna al mare, dai colli al fiume, dal Carso alla pianura. Saràpenserete voi, sì, sembrerà banale, ma è proprio, ma non intesa come predisposizione del turista che, già ben disposto per la condizione di serenità che la vacanza agevola, trova tutto bellissimo e buonissimo, maquelle nuvole di affettato appoggiate su di un tagliere pronte a sciogliersi ...

