“Parlate di mafia, ovunque, ma parlatene”. Convegno di FdI a Palermo con la Meloni (Di martedì 19 luglio 2022) Vietato dimenticare. A trent’anni dalla strage di via D’Amelio dove perse la vita il giudice Paolo Borselli, c’à una eredità di cui essere degni. La lezione dei magistrati antimafia, consapevoli di rischiare la vita per combattere Cosa Nostra, spesso lasciati soli dalle istituzioni, deve essere tramandata. E conosciuta dalle giovani generazioni. Convegno sulla mafia a Palermo: partecipa Giorgia Meloni Questo il senso del Convegno dal titolo “Parlate di mafia… Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però Parlatene”, organizzato a Palermo dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia. Al dibattito interverrà anche Giorgia Meloni in videocollegamento da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Vietato dimenticare. A trent’anni dalla strage di via D’Amelio dove perse la vita il giudice Paolo Borselli, c’à una eredità di cui essere degni. La lezione dei magistrati anti, consapevoli di rischiare la vita per combattere Cosa Nostra, spesso lasciati soli dalle istituzioni, deve essere tramandata. E conosciuta dalle giovani generazioni.sulla: partecipa GiorgiaQuesto il senso deldal titolo “dine alla radio, in televisione, sui giornali. Peròne”, organizzato adai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia. Al dibattito interverrà anche Giorgiain videocollegamento da ...

Pubblicità

Raiofficialnews : “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.” La #Rai ricorda il giud… - Ioballodasola : RT @CarmelaCusmai: 'Parlate della mafia. Parlate alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.' Paolo Borsellino #IntrecciDiP… - ComEroe : RT @Raiofficialnews: “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.” La #Rai ricorda il giudice… - Janine_Cera : RT @LisiNovella: Parlate della Mafia, parlatene alla Radio, in Televisione,sui giornali. Però parlatene. Paolo Borsellino #Intrec… - robertopontillo : RT @Raiofficialnews: “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.” La #Rai ricorda il giudice… -