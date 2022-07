Palinsesti Prime Video 2022-2023: LOL si fa in due e raddoppia la proposta (Di martedì 19 luglio 2022) Stamani sono stati presentati i Palinsesti Prime Video 2022/2023 e per LOL – Chi ride è fuori ci sono grandi novità. Infatti, per quest’anno la trasmissione avrà ben due appuntamenti. Scopriamo tutto quello che è stato annunciato durante la presentazione. LOL raddoppia: nuova programmazione su Prime Video Prime Video ha deciso di investire ancora di più su LOL. Dopo il successo delle passate edizioni per questo nuovo anno, la piattaforma di streaming ha deciso di regalare ai telespettatori un doppio appuntamento. Non ci sarà solo la terza edizione del programma di risate e scherzi, ma anche una special edition natalizia. Si chiamerà Lol XMas Special, e durerà come un film. Ci saranno all’interno dello speciale tanti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 luglio 2022) Stamani sono stati presentati ie per LOL – Chi ride è fuori ci sono grandi novità. Infatti, per quest’anno la trasmissione avrà ben due appuntamenti. Scopriamo tutto quello che è stato annunciato durante la presentazione. LOL: nuova programmazione suha deciso di investire ancora di più su LOL. Dopo il successo delle passate edizioni per questo nuovo anno, la piattaforma di streaming ha deciso di regalare ai telespettatori un doppio appuntamento. Non ci sarà solo la terza edizione del programma di risate e scherzi, ma anche una special edition natalizia. Si chiamerà Lol XMas Special, e durerà come un film. Ci saranno all’interno dello speciale tanti ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Palinsesti Prime Video 2022-2023: LOL si fa in due e raddoppia la proposta #AmazonPrimeVideo #PrimeVideo… - AnnaMancini81 : Sky palinsesti 2022-2023: Nicola Savino conduce su TV8 il nuovo game 100% Italia, su Sky Uno tornano Pechino Expres… - Tele_nauta : #PalinsestiSky 2022 e 2023: tutte le serie in arrivo con le prime date autunnali, le novità, i grandi ritorni e i p… - simacheansiaa : @TheFlowMind Delle prime due stagioni. Della terza non si parla. Secondo punto: è un articolo del 14 giugno, i pali… -