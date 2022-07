Mondiali di atletica, Tortu è in semifinale: “Ottima volata nei 200 metri” (Di martedì 19 luglio 2022) Eugene – Una promozione ed una bocciatura in casa Italia. Filippo Tortu ce la fa, approda in semifinale correndo il primo turno in un ottimo 20.18 (+1.0), mentre Fausto Desalu deve arrendersi con un 20.63 (+0.5) che non basta per tornare in pista questa notte, ora italiana. Tortu lascia davvero un’Ottima impressione: in assenza di De Grasse e del giapponese Koike, che non si schierano al via, l’azzurro corre molto bene, al punto che arriva anche il successo parziale. Corretta la distribuzione dello sforzo, buona curva, rettilineo finale autoritario, ed un’azione complessivamente fluida. Nei metri finali, cambio in folle per tagliare il traguardo in 20.18, con netto margine sul secondo, Gorra (20.44). Desalu, al contrario, corre bene per i primi 120 metri, ma sul rettilineo finisce ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022) Eugene – Una promozione ed una bocciatura in casa Italia. Filippoce la fa, approda incorrendo il primo turno in un ottimo 20.18 (+1.0), mentre Fausto Desalu deve arrendersi con un 20.63 (+0.5) che non basta per tornare in pista questa notte, ora italiana.lascia davvero un’impressione: in assenza di De Grasse e del giapponese Koike, che non si schierano al via, l’azzurro corre molto bene, al punto che arriva anche il successo parziale. Corretta la distribuzione dello sforzo, buona curva, rettilineo finale autoritario, ed un’azione complessivamente fluida. Neifinali, cambio in folle per tagliare il traguardo in 20.18, con netto margine sul secondo, Gorra (20.44). Desalu, al contrario, corre bene per i primi 120, ma sul rettilineo finisce ...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - Tg3web : I mondiali di atletica negli Stati Uniti. Ha mancato di un soffio la finale ma spopola sui social grazie soprattutt… - Agenzia_Ansa : Mondiali atletica, Tamberi al quarto posto nel salto in alto - Sport - ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Mondiali atletica: Barshim oro nel salto in alto - Sport - ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Mondiali atletica: Tortu in semifinale 200 m., Desalu fuori - Sport - ANSA -