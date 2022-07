Mercato delle auto: Mura (Pd), “Con posti di lavoro non distruggere lavoratori” (Di martedì 19 luglio 2022) “La transizione ecologica e digitale è un processo che deve andare avanti e dobbiamo accompagnarlo anche per favorire la trasformazione. La distruzione di posti di lavoro sarà inevitabile: l’importante è che non si distruggano i lavoratori e che siano messi nelle condizioni di recuperare competenze e di poterle riutilizzare”. Così la presidente della commissione lavoro della Camera Romina Mura, intervenendo al convegno “L’auto tra crisi e transizione ecologica”, organizzato dai deputati del Pd “Rispetto alla variabile occupazione i problemi sono tanti – ha indicato la parlamentare – tra cui una possibile diminuzione della forza lavoro nel 2030 di -1,9 milioni causa la demografia, di cui il Paese non si è mai occupato, e causa la disuguaglianza di competenze a livello ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) “La transizione ecologica e digitale è un processo che deve andare avanti e dobbiamo accompagnarlo anche per favorire la trasformazione. La distruzione didisarà inevitabile: l’importante è che non si distruggano ie che siano messi nelle condizioni di recuperare competenze e di poterle riutilizzare”. Così la presidente della commissionedella Camera Romina, intervenendo al convegno “L’tra crisi e transizione ecologica”, organizzato dai deputati del Pd “Rispetto alla variabile occupazione i problemi sono tanti – ha indicato la parlamentare – tra cui una possibile diminuzione della forzanel 2030 di -1,9 milioni causa la demografia, di cui il Paese non si è mai occupato, e causa la disuguaglianza di competenze a livello ...

