Il Nottingham Forest apre le trattative per la firma di Alex Moreno (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 00:41:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 23:41Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 23:45 L’impressionante finestra estiva di cui godono i nuovi arrivati ??della Premier League Nottingham Forest potrebbe essere pronta per continuare, grazie all’ennesima aggiunta di alto profilo. I poteri che sono al City Ground, ovviamente, hanno fatto scalpore grazie ai loro affari sul fronte dei trasferimenti nel corso degli ultimi due mesi. Ciò arriva con le truppe di Steve Cooper, evidentemente desiderose di far tornare la loro presenza nella massima serie del calcio inglese per la prima volta in oltre due decenni. A questo punto in estate, il Forest si è aggiunto alla rosa del club grazie agli acquisti di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 00:41:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 23:41Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 23:45 L’impressionante finestra estiva di cui godono i nuovi arrivati ??della Premier Leaguepotrebbe essere pronta per continuare, grazie all’ennesima aggiunta di alto profilo. I poteri che sono al City Ground, ovviamente, hanno fatto scalpore grazie ai loro affari sul fronte dei trasferimenti nel corso degli ultimi due mesi. Ciò arriva con le truppe di Steve Cooper, evidentemente desiderose di far tornare la loro presenza nella massima serie del calcio inglese per la prima volta in oltre due decenni. A questo punto in estate, ilsi è aggiunto alla rosa del club grazie agli acquisti di ...

zazoomblog : Nottingham Forest: rifiuta l'offerta per un centrocampista - #Nottingham #Forest: #rifiuta - sportli26181512 : Nottingham Forest: rifiuta l'offerta per un centrocampista: Il Nottingham Forest si è visto rifiutare un'offerta di… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il Nottingham Forest è in trattativa con il Real Betis per Alex Moreno, terzino sinistro spagnolo clas… - 80_futbol : Final copa Europa 1979-80-Nottingham Forest-Hamburgo - Yami_Miam : @Football__Tweet • Premier League: Arsenal • UCL: Bayern • FA Cup: Arsenal • Europa League: Arsenal • League Cup:… -