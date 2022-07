Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” (Di martedì 19 luglio 2022) “Draghi è una persona affidabile e credibile, è uno statista. Conte è una persona rosa dall’invidia, uno stagista” così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della conferenza stampa nella sede dell’Associazione della stampa estera a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “è una personae credibile, è unoè una persona rosa, uno” così il leader di Italia Vivaa margine della conferenzanella sede dell’Associazione dellaa Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

