Dl Aiuti, Sinatra (Univendita): "Bene una tantum 200 euro per incaricati" (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Labitalia) - "Sostegno al reddito e formazione: con il Dl Aiuti si focalizza il ruolo e la figura professionale degli incaricati di vendita abituali e viene giustamente erogata anche ad essi l'indennità una tantum da 200 euro qualora abbiano superato i 5mila euro di reddito nel 2021 e siano titolari di partita Iva. Non solo: il testo include nel Beneficio gli incaricati che avevano ricevuto le indennità onnicomprensive una tantum dei decreti Sostegni e Sostegni bis”. Lo dice in una nota Ciro Sinatra, presidente di Univendita, la maggiore associazione del comparto della vendita diretta a domicilio, aderente a Confcommercio, commentando la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento convertito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Labitalia) - "Sostegno al reddito e formazione: con il Dlsi focalizza il ruolo e la figura professionale deglidi vendita abituali e viene giustamente erogata anche ad essi l'indennità unada 200qualora abbiano superato i 5miladi reddito nel 2021 e siano titolari di partita Iva. Non solo: il testo include nelficio gliche avevano ricevuto le indennità onnicomprensive unadei decreti Sostegni e Sostegni bis”. Lo dice in una nota Ciro, presidente di, la maggiore associazione del comparto della vendita diretta a domicilio, aderente a Confcommercio, commentando la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento convertito ...

