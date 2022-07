Crippa: se Draghi apre a punti M5s ingiustificabile no a fiducia (Di martedì 19 luglio 2022) "C'è una variabile: Draghi deve dire qualcosa. L'oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi. Ribadisco la mia posizione: ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "C'è una variabile:deve dire qualcosa. L'oggetto è cosa diràe come si reagirà alle dichiarazioni di. Ribadisco la mia posizione: ascolteremo il discorso diin aula domani.

Pubblicità

Corriere : 'Il capogruppo alla Camera Davide Crippa sarebbe a un passo dall’andarsene con una gran fetta del direttivo. Una nu… - MediasetTgcom24 : Crippa: 'Se il premier Draghi apre su temi M5s, ingiustificato no alla fiducia' #movimento5stelle #m5s #draghi… - MovPopulistaIta : RT @erretti42: Crippa (M5s): “Se Draghi apre ai nostri temi è ingiustificabile non votare fiducia” Crippa, vattene @crippa5stelle - globalistIT : - Europeo91785337 : RT @erretti42: Crippa (M5s): “Se Draghi apre ai nostri temi è ingiustificabile non votare fiducia” Crippa, vattene @crippa5stelle -