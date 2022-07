Con Talet-e nasce la Piattaforma Elettrica Universale per la riconversione degli scooter (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel cuore dell'innovazione Talet-e c'è la Piattaforma Elettrica Universale. Una soluzione totalmente nuova, pensata, progettata e ingegnerizzata per essere facilmente installata in retrofit sui principali modelli di scooter termici oggi in circolazione. Un progetto che rende la conversione alla portata di tutti: concreta e realizzabile sin da subito in modo economico e pratico. Da oggi è on-line il sito internet di Talet-e , che non sarà un semplice portale informativo, quanto piuttosto il primo vero centro nevralgico dell'azienda. PERCHE' Talet-E Il nome è senza dubbio affascinate e richiama l'antica Grecia. Nel 600 a.C., è stato proprio il filosofo di Mileto, famoso in geometria anche per il suo teorema, relativo al triangolo inscritto al cerchio, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel cuore dell'innovazione-e c'è la. Una soluzione totalmente nuova, pensata, progettata e ingegnerizzata per essere facilmente installata in retrofit sui principali modelli ditermici oggi in circolazione. Un progetto che rende la conversione alla portata di tutti: concreta e realizzabile sin da subito in modo economico e pratico. Da oggi è on-line il sito internet di-e , che non sarà un semplice portale informativo, quanto piuttosto il primo vero centro nevralgico dell'azienda. PERCHE'-E Il nome è senza dubbio affascinate e richiama l'antica Grecia. Nel 600 a.C., è stato proprio il filosofo di Mileto, famoso in geometria anche per il suo teorema, relativo al triangolo inscritto al cerchio, a ...

