Calciomercato.com – Chelsea, Koulibaly: ‘C’era già una proposta nel 2016, sapevo che stavolta non avrei detto di no’ | Estero (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 23:07:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il nuovo difensore del Chelsea, l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il trasferimento: “Napoli era diventata casa mia, ma dopo 8 anni mi serviva una nuova sfida. Quando si è fatto avanti il Chelsea non ho avuto dubbi: ci avevano già provato con me nel 2016 ma non era andata a buon fine, quando si sono rifatti sotto sapevo che avrei accettato. Jorginho un mese fa mi ha chiesto se volevo venire al Chelsea. Gli ho detto che se avessero chiesto di me sarei stato felice, ma che non volevo essere io a propormi. Mi hanno cercato loro”. MOMENTO GIUSTO – “Tuchel mi ha chiamato e mi ha ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 23:07:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il nuovo difensore del, l’ex Napoli Kalidou, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il trasferimento: “Napoli era diventata casa mia, ma dopo 8 anni mi serviva una nuova sfida. Quando si è fatto avanti ilnon ho avuto dubbi: ci avevano già provato con me nelma non era andata a buon fine, quando si sono rifatti sottocheaccettato. Jorginho un mese fa mi ha chiesto se volevo venire al. Gli hoche se avessero chiesto di me sarei stato felice, ma che non volevo essere io a propormi. Mi hanno cercato loro”. MOMENTO GIUSTO – “Tuchel mi ha chiamato e mi ha ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - sportli26181512 : Chelsea, Koulibaly: 'C'era già una proposta nel 2016, sapevo che stavolta non avrei detto di no': Il nuovo difensor… - sportal_it : Cagliari, dopo Daniele lascia anche Bruno Conti junior -