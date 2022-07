Beve acqua e bicarbonato per un mese: è incredibile ciò che le succede (Di martedì 19 luglio 2022) Una donna ha bevuto acqua e bicarbonato per un mese e quello che è successo è veramente incredibile. È stata proprio lei a confessarlo, dopo aver eseguito questo esperimento sul suo corpo. La cavia è stata lei stessa, ma fortunatamente non ci sono stati risvolti negativi, anzi, l’azione dell’acqua e bicarbonato sembra aver avuto successo sulla donna. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cosa l’è successo. (Continua dopo la foto…) Papà uccide la figlia dopo una lite: doloroso dramma Donna Beve acqua e bicarbonato per un mese Cosa succede se il nostro corpo assume acqua e bicarbonato per un mese? Probabilmente pochi di voi lo sapranno perchè ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022) Una donna ha bevutoper une quello che è successo è veramente. È stata proprio lei a confessarlo, dopo aver eseguito questo esperimento sul suo corpo. La cavia è stata lei stessa, ma fortunatamente non ci sono stati risvolti negativi, anzi, l’azione dell’sembra aver avuto successo sulla donna. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cosa l’è successo. (Continua dopo la foto…) Papà uccide la figlia dopo una lite: doloroso dramma Donnaper unCosase il nostro corpo assumeper un? Probabilmente pochi di voi lo sapranno perchè ...

Pubblicità

GaiaMauro2 : Ma Chiara Nasti, che beve solo Coca Cola, ora che è in cinta la berrà l’acqua? - caporix : @silviaindump Un popolo senza bidet, che beve acqua calda e guida contromano ha creato l'impero più grande del globo - AleThreeStars : 5/8 Che sottofondo ce deve essse Solo Hard Rock bello duro Se mbriacamo tutti insieme Co Haikel, Rick e pure Muro… - cuteasbbokari : ma la vera domanda è perché nessuno sta parlando dei video che Felix ha mandato questa mattina? 5 minuti in cui fa… - bushido01 : Draghi beve acqua che costa 15€ al litro. Immaginate cosa gliene fotte dei barboni. -