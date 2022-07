Anya Taylor-Joy si è sposata con Malcolm McRae, nozze super segrete per La Regina degli Scacchi (Di martedì 19 luglio 2022) Anya Taylor-Joy si è sposata! Stando a Page Six, la protagonista de La Regina degli Scacchi sarebbe convolata a nozze con il compagno Malcolm McRae; una cerimonia molto intima per la coppia, svoltasi in tribunale. Stando al tabloid, i due avrebbero fatto un matrimonio lampo negli Stati Uniti, poi l’attrice avrebbe preso il volo per l’Australia, in direzione Sydney, dove sta girando Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road. Le prime voci su un matrimonio imminente tra Anya Taylor-Joy, 26 anni, e il musicista e attore 27enne Malcolm McRae, sono circolate il mese scorso dopo che la star era stata avvistata con un anello di diamanti all’anulare. La coppia ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022)-Joy si è! Stando a Page Six, la protagonista de Lasarebbe convolata acon il compagno; una cerimonia molto intima per la coppia, svoltasi in tribunale. Stando al tabloid, i due avrebbero fatto un matrimonio lampo negli Stati Uniti, poi l’attrice avrebbe preso il volo per l’Australia, in direzione Sydney, dove sta girando Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road. Le prime voci su un matrimonio imminente tra-Joy, 26 anni, e il musicista e attore 27enne, sono circolate il mese scorso dopo che la star era stata avvistata con un anello di diamanti all’anulare. La coppia ha ...

Pubblicità

istantnoodle : Anya Taylor Joy cos'ha lui che io non ho - hellevifire : appena letto che anya taylor joy si è sposata e non con me sono in lutto sinceramente - BingyNews : #AnyaTaylorJoy ha sposato Malcolm McRae in gran segreto? I dettagli - outofthehype : ma in che senso anya taylor joy si è sposata giornata: rovinata - simonahtgawm : MA IN CHE SENSO ANYA TAYLOR JOY SI È SPOSATA?? -