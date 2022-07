Volkswagen - La T-Roc porta al debutto il 1 5 TSI Evo2

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 luglio 2022) La versione restyling dellaT-Roc ha l'onore dire alin Europa il motore 1.5 TSI. Si tratta della nuova generazione del noto quattro cilindri benzina, che è stata ulteriormente affinata per ottimizzare prestazioni ed efficienza. Le innovazioni tecniche dell'. Il propulsore della longeva famiglia EA211 lanciata nel 2012 mantiene la potenza della versione uscente, 150 CV e 250 Nm, ed è ora predisposto anche per l'utilizzo di carburanti prodotti da fonti rinnovabili. stato progettato un nuovo blocco unico ravvicinato al propulsore che integra il catalizzatore a tre via e il filtro antiparticolato, migliorando così l'efficienza a freddo e ottimizzando i costi di produzione. L'unità è inoltre dotata del sistema di disattivazione dei cilindri ACTPlus: rispetto alla versione ...