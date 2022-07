Usa, quattro morti in una sparatoria in un centro commerciale dell’Indiana. Assalitore ucciso da un passante (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ di 4 morti e 2 feriti il bilancio dell’assalto avvenuto ieri sera in un centro commerciale di Greenwood, nell’Indiana. L’omicida ha fatto irruzione nell’edificio, cominciando a sparare ai cittadini che si trovavano nel centro commerciale per fare compere. Lo stesso Assalitore è stato freddato da un ventiduenne armato che si trovava nelle vicinanze. A renderlo noto sono stati il capo della polizia locale, Jim Ison e il sindaco di Greenwood, Mark Myers. “Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”, ha detto Ison. Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio, come anche l’identità dell’Assalitore che è stato definito “maschio adulto”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ di 4e 2 feriti il bilancio dell’assalto avvenuto ieri sera in undi Greenwood, nell’Indiana. L’omicida ha fatto irruzione nell’edificio, cominciando a sparare ai cittadini che si trovavano nelper fare compere. Lo stessoè stato freddato da un ventiduenne armato che si trovava nelle vicinanze. A renderlo noto sono stati il capo della polizia locale, Jim Ison e il sindaco di Greenwood, Mark Myers. “Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”, ha detto Ison. Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio, come anche l’identità dell’che è stato definito “maschio adulto”. Il ...

