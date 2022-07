Spaccio di cocaina in Valle di Susa, lo gestivano due fratelli. Perquisizioni anche nella Bergamasca (Di lunedì 18 luglio 2022) Operazione antidroga lunedì mattina 18 luglio in Val di Susa e Torino, con Perquisizioni anche in provincia di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 18 luglio 2022) Operazione antidroga lunedì mattina 18 luglio in Val die Torino, conin provincia di Bergamo.

Pubblicità

ChildOfKarn : @francesco050607 @poliziadistato Wow, ti fermano per strada e puntano una pistola sulle altre persone che si trovan… - nuovasocieta : Spaccio cocaina in Valle di Susa, lo gestivano due fratelli - cinquewit : Tentato omicidio e spaccio di cocaina, arrestate 6 persone: cessioni nei boschi In particolare, è emerso come la di… - Patatriste16 : @LegaSalvini @AMorelliMilano critica la liberalizzazione delle droghe leggere perché i Leghisti vogliono mantenere… - infoitinterno : Spaccio, 32enne beccato con la cocaina: il giovane finisce nei guai -