Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Sconcerti: '#Dybala servirebbe eccome all'#Inter, se poi non puoi permettertelo... La #Roma fa un gran colpo' - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti: 'Dybala gran colpo della Roma a costi moderati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Dybala e Pogba possono essere scommesse vinte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Dybala e Pogba possono essere scommesse vinte' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Dybala e Pogba possono essere scommesse vinte' -

va preso adesso perché il momento è solo questo e servirà comunque per i prossimi 4/5 anni. L'Inter ha due attaccanti che vanno a scadenza di contratto (Dzeko e Sanchez), più Lukaku in ...... nel corso del programma "Si Gonfia La Rete", è intervenuto il giornalista Mario. "Questo ... È chiaro che la squadra fino ad oggi si è indebolita, ma credo chearriverebbe per ...Mario Sconcerti ha commentato il passaggio di Paulo Dybala alla Roma soffermandosi anche sul Napoli e la Juventus di Allegri.Direttamente su "Calciomercato.com", Mario Sconcerti si sofferma sull'acquisto da parte della Roma dell'ex juventino Paulo Dybala: "Con Dybala la Roma fa un gran colpo ...