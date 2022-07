Rider muore in un incidente: Giuseppe stava facendo l'ultima consegna della serata (Di lunedì 18 luglio 2022) Aveva 47 anni Giuseppe Cannavacciuolo. Venerdì sera stava portando a termine l'ultima consegna della serata. Viaggiava in scooter quando per cause da accertare il suo Piaggio Beverly è finito contro una Ford Fiesta. Lo... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Aveva 47 anniCannavacciuolo. Venerdì seraportando a termine l'. Viaggiava in scooter quando per cause da accertare il suo Piaggio Beverly è finito contro una Ford Fiesta. Lo...

Pubblicità

cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca #Incidentistradali Rider muore durante l'ultima consegna delle pizze della serata - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Rider muore durante l'ultima consegna delle pizze della serata - zazoomblog : Perdere la vita per qualche euro. Rider di 47 anni muore a Angri mentre effettua le consegne - #Perdere #qualche… - Luce_news : Perdere la vita per qualche euro. Rider di 47 anni muore a Angri mentre effettua le consegne - cronachecampane : Incidente stradale ad Angri,muore un rider mentre faceva le consegne in scooter #incidentestradale #rider #angri -