Omicidio Anzio. Il fratello di Leonardo Muratovic: ‘È stato attirato in una trappola’ (Di lunedì 18 luglio 2022) Sull’Omicidio di Leonardo Muratovic, il pugile 25enne di Aprilia ucciso la notte tra sabato e domenica ad Anzio, si sta cercando di fare luce per scoprire chi abbia sferrato il colpo mortale. Il giovane, che era andato alla Bodeguita Beach con la fidanzata e altri amici, aveva iniziato lì una discussione con un gruppo di persone, ben presto trasformata in una vera e propria rissa. L’Omicidio Leonardo era stato “invitato” a uscire fuori dal locale. E lo aveva fatto. La rissa era proseguita sul marciapiede: il giovane pugile non sapeva che, uscendo, sarebbe andato incontro alla morte. Uno dei suoi rivali, infatti, dopo averlo fatto allontanare dalla Bodeguita, al culmine della lite lo ha colpito con il fendente mortale. Il ragazzo si è trascinato in strada, fin davanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Sull’di, il pugile 25enne di Aprilia ucciso la notte tra sabato e domenica ad, si sta cercando di fare luce per scoprire chi abbia sferrato il colpo mortale. Il giovane, che era andato alla Bodeguita Beach con la fidanzata e altri amici, aveva iniziato lì una discussione con un gruppo di persone, ben presto trasformata in una vera e propria rissa. L’era“invitato” a uscire fuori dal locale. E lo aveva fatto. La rissa era proseguita sul marciapiede: il giovane pugile non sapeva che, uscendo, sarebbe andato incontro alla morte. Uno dei suoi rivali, infatti, dopo averlo fatto allontanare dalla Bodeguita, al culmine della lite lo ha colpito con il fendente mortale. Il ragazzo si è trascinato in strada, fin davanti ...

Pubblicità

radioromait : Anzio, indagini sull’omicidio di Leonardo: il papà della vittima accoltella i buttafuori - News24Italy : #Omicidio Anzio, fratello pugile: 'Leonardo lo hanno portato via col sorriso' - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Omicidio Anzio, fratello pugile: 'Leonardo lo hanno portato via col sorriso' - novasocialnews : Omicidio Anzio, fratello pugile: 'Leonardo lo hanno portato via col sorriso' - thexeon81 : Omicidio Anzio, il padre della vittima accoltella due bodyguard dentro al commissariato, arrestato -