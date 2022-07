Lo sapevate che Amazon offre un programma gratuito di riciclaggio dei dispositivi elettronici? (Di lunedì 18 luglio 2022) Esiste un programma di riciclo Amazon per piccoli dispositivi elettronici a carico dell’azienda che prevede anche il pagamento della spedizione per coloro che scelgono di aderire. Tablet e smartphone che non si utilizzano più o anche rotti, tutta quella serie di dispositivi che – per un motivo o per un altro – chiudiamo da qualche parte e teniamo lì in attesa di portarli nei luoghi adibiti per essere riciclati. Amazon, in questo senso, offre la possibilità di riciclare i vecchi dispositivi di dimensioni contenuti da anni secondo un portavoce Amazon. LEGGI ANCHE >>> Come disdire Amazon Prime Video e perché il procedimento dovrebbe diventare più semplice a breve programma di riciclo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Esiste undi ricicloper piccolia carico dell’azienda che prevede anche il pagamento della spedizione per coloro che scelgono di aderire. Tablet e smartphone che non si utilizzano più o anche rotti, tutta quella serie diche – per un motivo o per un altro – chiudiamo da qualche parte e teniamo lì in attesa di portarli nei luoghi adibiti per essere riciclati., in questo senso,la possibilità di riciclare i vecchidi dimensioni contenuti da anni secondo un portavoce. LEGGI ANCHE >>> Come disdirePrime Video e perché il procedimento dovrebbe diventare più semplice a brevedi riciclo ...

