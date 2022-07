La Strada del Silenzio, Terza Puntata: Un Omicidio Sconvolge Tutti! (Di lunedì 18 luglio 2022) La Strada del Silenzio, Terza Puntata: un Omicidio sorprende Vathi Attica, mentre la polizia si assume le proprie responsabilità per via dell’assenza di progressi. Ma nuove svolte stanno per arrivare… La Strada del Silenzio prosegue e, anche nel corso della Terza Puntata, andranno avanti le indagini della polizia per trovare i nove bambini sequestrati e tutti i colpevoli. Qualcosa di imprevisto, però, Sconvolgerà l’intera comunità e si tratta proprio di un Omicidio. Intanto sempre più intrighi e segreti inizieranno a venire a galla, ma non sempre questo è destinato a facilitare il lavoro della polizia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 18 luglio 2022) Ladel: unsorprende Vathi Attica, mentre la polizia si assume le proprie responsabilità per via dell’assenza di progressi. Ma nuove svolte stanno per arrivare… Ladelprosegue e, anche nel corso della, andranno avanti le indagini della polizia per trovare i nove bambini sequestrati e tutti i colpevoli. Qualcosa di imprevisto, però,rà l’intera comunità e si tratta proprio di un. Intanto sempre più intrighi e segreti inizieranno a venire a galla, ma non sempre questo è destinato a facilitare il lavoro della polizia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La ...

