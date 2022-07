Juventus, Bremer sempre più vicino: 40 milioni al Torino, ma l’Inter resta in corsa (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleison Bremer è sempre più vicino alla Juventus. In questo intenso lunedì di mercato per i bianconeri, Matthijs De Ligt ha ormai ufficialmente lasciato i bianconeri in direzione Bayern Monaco e così è arrivata l’accelerata per il brasiliano del Torino, che non cambierà dunque città ma solo casacca. 40 i milioni di euro offerti a Cairo, 4,5 milioni di ingaggio al giocatore. C’è sempre l’Inter in corsa per il centrale, ma Skriniar non è stato ancora venduto e i nerazzurri non possono scatenare un’asta al rialzo con la Vecchia Signora, che dunque appare maggiormente vicina per accaparrarsi uno dei migliori difensori del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleisonpiùalla. In questo intenso lunedì di mercato per i bianconeri, Matthijs De Ligt ha ormai ufficialmente lasciato i bianconeri in direzione Bayern Monaco e così è arrivata l’accelerata per il brasiliano del, che non cambierà dunque città ma solo casacca. 40 idi euro offerti a Cairo, 4,5di ingaggio al giocatore. C’èinper il centrale, ma Skriniar non è stato ancora venduto e i nerazzurri non possono scatenare un’asta al rialzo con la Vecchia Signora, che dunque appare maggiormente vicina per accaparrarsi uno dei migliori difensori del campionato. SportFace.

