JLo e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – I Bennifer hanno detto sì. Le star di Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposate a Las Vegas. Lo ha confermato la stess JLo. “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”, ha scritto la star sul suo sito web dedicato ai fan OntheJLo riferendosi al fatto che il primo fidanzamento della coppia era naufragato prima delle nozze nel gennaio 2004. La notizia del ritorno di fiamma tra i due, l’estate scorsa, aveva mandato in visibilio i fan, con gli scatti romantici dei due tra una vacanza in barca sulle coste italiane e il red carpet percorso mano nella mano alla Mostra del cinema di Venezia. Sul sito web OntheJLo, l’attrice e cantante ha raccontato di essere volata a Las Vegas con Affleck sabato e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – I Bennifer hanno detto sì. Le star di Hollywood Jennifer Lopez e Bensisposate a Las. Lo ha confermato la stess JLo. “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”, ha scritto la star sul suo sito web dedicato ai fan OntheJLo riferendosi al fatto che il primo fidanzamento della coppia era naufragato prima delle nozze nel gennaio 2004. La notizia del ritorno di fiamma tra i due, l’estate scorsa, aveva mandato in visibilio i fan, con gli scatti romantici dei due tra una vacanza in barca sulle coste italiane e il red carpet percorso mano nella mano alla Mostra del cinema di Venezia. Sul sito web OntheJLo, l’attrice e cantante ha raccontato di essere volata a Lasconsabato e ...

