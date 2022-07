J.Lo e Ben Affleck, gli scatti delle nozze: l’abito da sposa, la location e i dettagli (Di lunedì 18 luglio 2022) Se c’è una storia d’amore che fa sognare, anche i meno romantici, è quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che, dopo tanti anni lontani, sono nuovamente insieme e sono convolati a nozze. Un amore tornato nella loro vita più forte che mai tanto da portarli a sposarsi, con una cerimonia tenuta segreta fino all’ultimo. Svelato il tanto atteso sì, sono comparse le prime immagini della coppia, felice più che mai. Proprio come ci si aspetta possa accadere tra due persone che aspettano di diventare marito e moglie da tanti anni, infatti la loro prima relazione risale al 2002 – 2004 anno in cui sarebbero dovuti convolare a nozze. JLo e Ben Affleck, gli abiti delle nozze Matrimonio segreto, ma poi svelato dal sempre ben informato sito di gossip americano TMZ che attraverso le ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) Se c’è una storia d’amore che fa sognare, anche i meno romantici, è quella tra Jennifer Lopez e Benche, dopo tanti anni lontani, sono nuovamente insieme e sono convolati a. Un amore tornato nella loro vita più forte che mai tanto da portarli arsi, con una cerimonia tenuta segreta fino all’ultimo. Svelato il tanto atteso sì, sono comparse le prime immagini della coppia, felice più che mai. Proprio come ci si aspetta possa accadere tra due persone che aspettano di diventare marito e moglie da tanti anni, infatti la loro prima relazione risale al 2002 – 2004 anno in cui sarebbero dovuti convolare a. JLo e Ben, gli abitiMatrimonio segreto, ma poi svelato dal sempre ben informato sito di gossip americano TMZ che attraverso le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - bloomerlate_ : ma in che senso JLo e Ben Affleck si sono sposati ma io proprio fuori dal mondo - IOdonna : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati! E il beauty look della è una vera favola -