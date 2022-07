Fedele: “Non baciate la nostra maglia. Si pensa solo al dio denaro” (Di lunedì 18 luglio 2022) Enrico Fedele ha commentato le manovre del Napoli sul mercato, in particolare ha contestato la gestione del caso Koulibaly. CALCIOMERCATO NAPOLI. Enrico Fedele, storico agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “A dire il vero mi aspettavo finisse la storia con Koulibaly, ma non mi aspettavo di essere preso in giro dalla società azzurra in questo modo. L’ho ribadito più volte. La brutta figura di Giuntoli in conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli degli ultimi tempi. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare”. Un mese e mezzo fa a Koulibaly era stato offerto un contratto di 3.5 milioni più bonus, dopo un mese e mezzo gli viene offerto un contratto di 6 milioni più il ruolo da dirigente quando ormai i ladri erano già in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Enricoha commentato le manovre del Napoli sul mercato, in particolare ha contestato la gestione del caso Koulibaly. CALCIOMERCATO NAPOLI. Enrico, storico agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “A dire il vero mi aspettavo finisse la storia con Koulibaly, ma non mi aspettavo di essere preso in giro dalla società azzurra in questo modo. L’ho ribadito più volte. La brutta figura di Giuntoli in conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli degli ultimi tempi. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare”. Un mese e mezzo fa a Koulibaly era stato offerto un contratto di 3.5 milioni più bonus, dopo un mese e mezzo gli viene offerto un contratto di 6 milioni più il ruolo da dirigente quando ormai i ladri erano già in ...

