Europei di calcio femminile, Gama: “Con il Belgio bisogna vincere a tutti i costi” (Di lunedì 18 luglio 2022) Per passare il turno nell’ultima partita del girone agli Europei di calcio femminile, ci sarà bisogno della squadra che tutti conoscono, la versione migliore della Nazionale che tifosi e addetti ai lavori hanno imparato ad apprezzare, in molti casi temere, e che a suon di risultati e grandi prestazioni ha fatto innamorare un Paese intero. Ne sono convinte la Ct Milena Bertolini e la capitana Sara Gama, che domani alle 21 italiane contro il Belgio (diretta su Rai 1 e Sky Sport) insieme alle altre Azzurre scenderanno sul perfetto manto erboso del Manchester City Academy Stadium per conquistare i tre punti che regalerebbero all’Italia – in caso di vittoria o pareggio della Francia con l’Islanda – la qualificazione ai Quarti di finale dell’Europeo. “È vero che siamo alla vigilia di una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) Per passare il turno nell’ultima partita del girone aglidi, ci sarà bisogno della squadra checonoscono, la versione migliore della Nazionale che tifosi e addetti ai lavori hanno imparato ad apprezzare, in molti casi temere, e che a suon di risultati e grandi prestazioni ha fatto innamorare un Paese intero. Ne sono convinte la Ct Milena Bertolini e la capitana Sara, che domani alle 21 italiane contro il(diretta su Rai 1 e Sky Sport) insieme alle altre Azzurre scenderanno sul perfetto manto erboso del Manchester City Academy Stadium per conquistare i tre punti che regalerebbero all’Italia – in caso di vittoria o pareggio della Francia con l’Islanda – la qualificazione ai Quarti di finale dell’Europeo. “È vero che siamo alla vigilia di una ...

