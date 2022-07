Conte offre a Draghi un possibile capolavoro | ripartire dopo aver frantumato il grillismo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’assemblea permanente dei grillini in stile settantasettino, nascosta in un bel palazzo al centro di Roma, in certi momenti si trasforma in un processo proletario contro i dissidenti che aumentano a ogni riunione e che, il più delle volte, sono parlamentari di prima nomina, redarguiti anche pesantemente dai “duri”, i vecchi capi, proprio come nei “Demoni” di Fëdor Dostoevskij – pur senza voler paragonare una figura tragicamente enorme come Stavrogin a quella borghese piccola piccola di Giuseppe, un uomo che sta perdendo tutto e che continua a rilanciare senzae più un soldo in tasca. Già, per colpa dell’avvocato e dei suoi seguaci, il M5s si sta liquefacendo nella calura di luglio e nella propria immaturità umana e politica. Mario, da questo punto di vista, ha già vinto la partita. Ha distrutto i carrarmatini del ...