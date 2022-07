Cena di pesce da 508 euro a San Benedetto del Tronto | interviene lo chef Omar Leccesi | “È cicala | non spaghetto con tonno in scatola”

(Di lunedì 18 luglio 2022) In questa estate caldissima la temperatura si impenna ancor di più (se possibile) con una discussione che sta coinvolgendo sempre più persone sul web. È quella che riguarda il conto di unadia Sandel: 480per 4 persone, di cui 280 solo per i primi piatti. A dire la sua è anchedel ristorante La Villetta a Monterotondo (Roma), molto noto anche sui social. Ed è proprio qui, più precisamente su TikTok, che dice la sua sulla questione dopo essere stato interpellato da più parti. “Ormai tutta Italia parla di questadi 508scontata a 480 per quattro persone per unadi. E c’è nell’aria uno stupore generale” esordisce ...

Pubblicità

FQMagazineit : Cena di pesce da 508 euro a San Benedetto del Tronto, interviene lo chef Omar Leccesi: “È cicala, non spaghetto con… - banaedr : Cena di pesce con 4 primi da 280 euro, lo chef Omar Leccesi: «La cicala costa. E poi basta leggere i menù»… - GaspareGuzzo : Buona cena amici di Twitter. Live dal nuovo ristorante dei miei compari. Pesce fresco e tanta, tantissima qualità! - infoitinterno : Cena di pesce con 4 primi da 280 euro, lo chef Omar Leccesi: «La cicala costa. E poi basta leggere i menù» - maupaslover : ho preparato il pesce spada per cena ed è venuto chef’s kiss??????????? -

Le zucchine marinate possono essere utilizzate classicamente, come contorno per carne o, ma anche accompagnare un pranzo leggero o unaestiva. Accostate a bresaola o mozzarella sono ...Di Fabiana Coppola - 18/07/2022 Unapiù che costosa, uno contrino che sta facendo molto discutere. Più di 500 euro per unadiin quattro. La polemica è servita. Tra gli scontrini folli, quello di Giorgio Tordini merita un posto d'onore: 508 euro per unadiin quattro. Pagare più di 500 euro per una ...Una cena più che costosa, uno contrino che sta facendo molto discutere. Più di 500 euro per una cena di pesce in quattro.La cena di pesce da 480 euro a San Benedetto del Tronto continua a far discutere. E ormai ha coinvolto critici, chef e imprenditori. Per ultimo Omar Leccesi, giovanissimo chef del ristorante ...