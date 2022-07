Bake Off torna dal 2 settembre – Promo (Di lunedì 18 luglio 2022) Bake Off 10 - Foto Us Un ritorno alla semplicità. Nei Promo appena rilasciati, i protagonisti di Bake Off tornano bambini assaggiando i dolci di una volta. La nuova edizione del cooking show di Real Time segnerà anche quest’anno l’inizio della stagione televisiva. La prima puntata dell’edizione numero 10 è fissata per venerdì 2 settembre in prima serata sul canale 31. Se, come fa intuire il Promo, Benedetta Parodi annuncia un ritorno a ricette più casalinghe, la grossa novità dal punto di vista del cast è l’innesto di un nuovo giudice. All’esperto pasticcere Tommaso Foglia il compito di affiancare Ernst Knam e Damiano Carrara. Quest’ultimo a breve sarà su Real Time con il racconto del suo matrimonio, in onda il 29 luglio. Clelia D’Onofrio tornerà ma solo per le schede dei dolci. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 luglio 2022)Off 10 - Foto Us Un ritorno alla semplicità. Neiappena rilasciati, i protagonisti diOffno bambini assaggiando i dolci di una volta. La nuova edizione del cooking show di Real Time segnerà anche quest’anno l’inizio della stagione televisiva. La prima puntata dell’edizione numero 10 è fissata per venerdì 2in prima serata sul canale 31. Se, come fa intuire il, Benedetta Parodi annuncia un ritorno a ricette più casalinghe, la grossa novità dal punto di vista del cast è l’innesto di un nuovo giudice. All’esperto pasticcere Tommaso Foglia il compito di affiancare Ernst Knam e Damiano Carrara. Quest’ultimo a breve sarà su Real Time con il racconto del suo matrimonio, in onda il 29 luglio. Clelia D’Onofrio tornerà ma solo per le schede dei dolci. ...

