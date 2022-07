(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia innova il report di rendicontazione dianticipando la recente direttiva europea in consultazione ed integrando dunque obiettivi, attività, risultati e impatti di tipo ESG con aspetti più propriamente economico-finanziari. Gravina in Puglia, 18 luglio 2022 - Giunge alla sua quartail così detto Bilancio didiS.p.A. Società Benefit, esempio di eccellenza industriale virtuosa e punto di riferimento dell'innovation food, che quest'anno siin una rinnovata formula che anticipa quanto previsto dalla nuova direttiva europea sul Corporate Sustainability Reporting (CSRD), ampliando il contenutocon l'informativa di ...

Pubblicità

LocalPage3 : Andriani presenta la sua prima edizione della Relazione sulla Gestione di Sostenibilità -

Adnkronos

Il corpo diuna profonda ferita alla testa , e dato che sembra chiaro che l'uomo sia morto a causa del trauma della caduta, la Procura di Trapani ha preferito non far eseguire l'...Credits VP Chief Creative Officer: Francesco Bozza Creative Director: Andrea Marzagalli Senior Copywriter: FrancescaArt director: Giorgia Pomarici Account Executive: Manuela Baietta Digital ... Andriani presenta la sua prima edizione della Relazione sulla Gestione di Sostenibilità L'azienda di Gravina in Puglia innova il report di rendicontazione di sostenibilità anticipando la recente direttiva europea in consultazione ed integrando dunq ...Molfetta ha dato l’ultimo saluto ad Antonio Andriani. Si sono celebrati alla chiesa di Sant'Achille le esequie dell'imprenditore morto ad Erice.