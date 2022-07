Sciopero aereo | cancellazioni e ritardi

Pubblicità

Radio1Rai : Domenica nera negli aeroporti italiani. Almeno 400 i voli cancellati a causa dello #sciopero nel settore del traspo… - SkyTG24 : Sciopero aereo, stop di 4 ore: a Fiumicino 100 voli cancellati - SkyTG24 : Sciopero aereo, cancellati 20 voli a Torino Caselle - fisco24_info : Sciopero aereo terminato, centinaia di cancellazioni e ritardi: Un centinaio i voli annullati a Fiumicino tra arriv… - ItalyNowadays : Sciopero aereo terminato, centinaia di cancellazioni e ritardi. #Cronaca #TrasportiAerei #Vueling #WizzAir #ENAV… -

E' andata come si temeva. Una domenica di caos per i viaggiatori a causa delloindetto dal comparto. Una domenica "nera" negli scali aeroportuali italiani alle prese con l'esodo estivo. E' scattata dalle 14 l'agitazione di quattro ore dei controllori dell'Enav, ...E' finito alle 18 lodi 4 ore del trasportoproclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, e dai lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air ...(ANSA) - ROMA, 17 LUG - E' finito alle 18 lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...