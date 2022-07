Formula E - ePrix New York, Da Costa vince Gara 2 (Di domenica 17 luglio 2022) Antonio Felìx Da Costa ha conquistato la vittoria in Gara 2 dell'ePrix di New York, appuntamento valido come dodicesimo round del Mondiale di Formula E. Il portoghese oggi non ha avuto rivali: approfittando della penalità inflitta a Cassidy, è partito dalla pole position ed è riuscito a capitalizzare l'occasione, dopo aver fatto spalle larghe prima con Sims e poi con Stoffel Vandoorne. Proprio il belga della Mercedes ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la Jaguar di Mitch Evans, che ha sgomitato per risalire la china nel corso dei quarantacinque minuti di Gara. Podio importante. Stoffel Vandorne oggi ha fatto il ragioniere. Il belga della Mercedes ha gestito bene la Gara e ha provato ad attaccare Da ... Leggi su quattroruote (Di domenica 17 luglio 2022) Antonio Felìx Daha conquistato la vittoria in2 dell'di New, appuntamento valido come dodicesimo round del Mondiale diE. Il portoghese oggi non ha avuto rivali: approfittando della penalità inflitta a Cassidy, è partito dalla pole position ed è riuscito a capitalizzare l'occasione, dopo aver fatto spalle larghe prima con Sims e poi con Stoffel Vandoorne. Proprio il belga della Mercedes ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la Jaguar di Mitch Evans, che ha sgomitato per risalire la china nel corso dei quarantacinque minuti di. Podio importante. Stoffel Vandorne oggi ha fatto il ragioniere. Il belga della Mercedes ha gestito bene lae ha provato ad attaccare Da ...

Pubblicità

theshieldofspo1 : Primo trionfo per il portoghese quest'anno, ma Vandoorne sorride. #TSOS #FE #NYCEPrix #EPrix #DaCosta… - andrea95l : RT @thelastcornerit: ePrix New York 2: Da Costa domina la gara nella 'Grande Mela', Vandoorne nuovo leader - - thelastcornerit : ePrix New York 2: Da Costa domina la gara nella 'Grande Mela', Vandoorne nuovo leader - - FormulaPassion : #FormulaE | Il portoghese di DS-Techeetah coglie il primo successo stagionale davanti al nuovo leader della classif… - FTraiettoria : FE: Cassidy e Da Costa vincono i due round del New York E-Prix Scritto da Alfredo Cirelli -