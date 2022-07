Pubblicità

CalcioWeb : Un lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore: morto l'ex direttore sportivo #MarinoMariottini - sportli26181512 : È morto Mariottini, lo storico d.s. di Arezzo, Udinese e Inter che scoprì Tovalieri e Balbo: È morto Mariottini, lo… - Gazzetta_it : È morto Mariottini, lo storico d.s. di Arezzo, Udinese e Inter che scoprì Tovalieri e Balbo - TuttoCagliari : Lutto nel mondo del calcio: morto a 80 anni Marino Mariottini - FcInterNewsit : Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Marino Mariottini, ex ds dell'Inter di Pellegrini -

viveva a Subbiano, cittadina in provincia di Arezzo di cui era originario.se ne era letteralmente innamorato durante un viaggio in Brasile. Poi non se ne fece nulla'.pose le basi per l'acquisto di Roberto Carlos che poi sarebbe stato perfezionato con ...Un lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore: all'età di 80 anni è morto Marino Mariottini, storico direttore sportivo. Nel corso della sua carriera è stato protagonista con Subbiano, Sans ...