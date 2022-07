Basket | Simone Fontecchio sempre più vicino alla NBA | offerta degli Utah Jazz

OA_Sport : Sarebbero gli Utah Jazz la franchigia interessata a Simone Fontecchio - Basket_Infos : Simone Fontecchio vers la NBA - OA_Sport : Simone Fontecchio avrebbe destato l'interesse dei Los Angeles Lakers - Eurosport_IT : Vedreste bene Simone Fontecchio ai Los Angeles Lakers? ?????? #EurosportBASKET | #NBA | #LAL | #Fontecchio | #Lakers… - CentotrentunoC : Basket ?? #TechfindBasketSanSalvatoreSelargius ??? Parte con i primi allenamenti riservati alle giovani di casa la st… -

Fontecchio è pronto per sbarcare in Nba . Il 26enne diventerà così il terzo azzurro nel campionato dipiù famoso al mondo, dopo Gallinari in forza ai Boston Celtics e Banchero agli ...in Nba aveva pensato anche Boston, dove avrebbe trovato Gallinari, ma i Jazz sono stati più decisi nel prospettare a Fontecchio le condizioni giuste per il suo sbarco negli States. A Salt ...Ulteriori novità sul possibile approdo di Simone Fontecchio in NBA, come avevamo raccontato stamani. Solo che la franchigia interessata non sarebbero i Los Angeles Lakers bensì gli ...Trovano conferme le voci di Simone Fontecchio in dirittura d'arrivo verso l'NBA. Il cestista azzurro, al momento tesserato dal Saski Baskonia in cui ha vissuto un anno da protagonista, sarebbe pronto ...