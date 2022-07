Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 17:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 16 LUGLIO 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma NAPOLI LA CIRCOLazioNE E’ IN GRADUALE RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ANAGNI; RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, SULLA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 16 LUGLIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AVNAPOLI LA CIRCONE E’ IN GRADUALE RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ANAGNI; RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, SULLA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE ...

