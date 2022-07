Terremoto: lieve scossa nei pressi di Manfredonia. Ieri ad Altamura Magnitudo superiore a 2 (Di sabato 16 luglio 2022) Alle 3,36 il lieve sisma. Magnitudo 2,2 con epicentro ad undici chilometri da Manfredonia. Prima di quello nella notte in lieve Terremoto in Puglia si era verificato Ieri nel primo pomeriggio: Magnitudo 2,1 con epicentro nei pressi di Altamura. (immagini: fonte ingv.it) L'articolo Terremoto: lieve scossa nei pressi di Manfredonia. Ieri ad Altamura <small class="subtitle">Magnitudo superiore a 2</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Alle 3,36 ilsisma.2,2 con epicentro ad undici chilometri da. Prima di quello nella notte inin Puglia si era verificatonel primo pomeriggio:2,1 con epicentro neidi. (immagini: fonte ingv.it) L'articoloneidiad a 2 proviene da Noi Notizie..

