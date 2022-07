Riorganizzazione Rummo | Cimo-Fesmed | “A questo punto si chiuda pronto soccorso”

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Vista la grave mancanza di medici in rianimazione, medicina di urgenza e, e la preminente necessità di garantire la funzionalità deldel presidio ospedaliero di Sant’Agata, che con i suoi 18 accessi e un ricovero al giorno è evidentemente ritenuto essenziale per il funzionamento della sanità locale, non vediamo altra soluzione se non chiudere le strutture dell’emergenza-urgenza del”. Questa la provocazione con cui la Federazionerisponde all’altrettanto provocatoriadell’ospedale. “La nuova delibera adottata dalla direzione generale – spiega il sindacato dei medici – prevede che i medici del San Pio possano decidere di ...

