Ricky Martin e le accuse di incesto con violenze | rischia 50 anni di carcere

"Accuse false e disgustose". Con queste parole l'avvocato diha confutato le accuse di Dennis Yadiel Sanchez , nipote 22enne del cantante e figlio della sorellastra Vanessa, di aver avuto una relazione clandestina con l'artista per circa sette mesi.Los Angeles, 16 luglio 2022 - "E' tutto falso". Così scrivevain un post del 4 luglio, commentando la notizia delle accuse di violenza domestica di cui dovrà rispondere in ...La denuncia del nipote 21enne: violenze fisiche e psicologiche quando è finita la nostra storia. La popstar: tutto falso. La prossima settimana comincia il processo ...Non ha senso condannare Ricky Martin per le accuse del nipote Dennis Yadiel Sanchez, considerando anche i nuovi risvolti ...