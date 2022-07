Rampelli | «La crisi è colpa del Pd ‘suo malgrado’ A Letta | pistolero sgangherato | sono partiti troppi colpi»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 luglio 2022) “Tutti se la prendono con il M5S che ha osato non votare la fiducia a Draghi, pluri-celebrato dai salotti buoni, dalle consorterie, dalla Goldman Sach’s, dalle borse, dal Vaticano. Il pizzicagnolo del Tuscolano se potesse lo metterebbe sotto con la macchina, ma questo non fa statistica. Nessuno fin qui ha detto che un partito che ha perso le elezioni politiche del 2018, falcidiato pure da una scissione, non pago di trovarsi miracolosamente al governo, vuole comandare”. Così Fabiosui social commentando le fibrillazioni, talvolta comiche, di questadi governo. Tutti a dare laai 5Stelle, ma è del Pd In un post dal titolo “la pistola fumante e iper sbaglio“, il vicepresidente della Camera punta l’indice contro il Nazareno. Vero artefice del collasso politico. “Il ...