L'ultimo eroe che combatte Putin: chi è quest'uomo, perché è l'incubo dello zar (Di sabato 16 luglio 2022) «Anche prima, l'atmosfera nel Paese non era delle migliori per lavorare come avvocato, ma dall'inizio della guerra le cose sono diventate davvero molto difficili». Ivan Pavlov ben sintetizza le difficoltà di chi oggi in Russia combatte una nuova battaglia. Ivan è l'attivista russo per i diritti umani che dirige Team 29, un'associazione di avvocati che fornisce assistenza legale a persone prese di mira dal regime. Cittadini che rivendicano il proprio diritto a ricevere e distribuire informazioni, a difendersi dagli abusi delle forze dell'ordine che siano perquisizioni o interrogatori come pure i tentativi di reclutamento da parte degli agenti di sicurezza. Il Moscow Times, testata online che racconta la grande madre Russia in inglese, ha raccolto le testimonianze di chi, come Ivan, sta affrontando la nuova sfida iniziata lo scorso 24 febbraio con «l'operazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) «Anche prima, l'atmosfera nel Paese non era delle migliori per lavorare come avvocato, ma dall'inizio della guerra le cose sono diventate davvero molto difficili». Ivan Pavlov ben sintetizza le difficoltà di chi oggi in Russiauna nuova battaglia. Ivan è l'attivista russo per i diritti umani che dirige Team 29, un'associazione di avvocati che fornisce assistenza legale a persone prese di mira dal regime. Cittadini che rivendicano il proprio diritto a ricevere e distribuire informazioni, a difendersi dagli abusi delle forze dell'ordine che siano perquisizioni o interrogatori come pure i tentativi di reclutamento da parte degli agenti di sicurezza. Il Moscow Times, testata online che racconta la grande madre Russia in inglese, ha raccolto le testimonianze di chi, come Ivan, sta affrontando la nuova sfida iniziata lo scorso 24 febbraio con «l'operazione ...

Pubblicità

_1nt3rm3rd4_ : @elbauscia @maurisan75 @leonzan75 @MCriscitiello @furgeTX @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla 6 uscito dal tomb… - BroginiAlessio : Rubrica LAST WILL BE FIRST del giorno dedicata all'ultimo eroe arrivato sulla storica salita dell'Alpe d'Huez, il f… - CarloCarin1 : @matteorenzi Eh già, considerando che grazie al nostro Eroe Conte potrebbe essere l’ultimo tuo discorso in parlamento. - RobotGufo : @F1Sofa @gabdelgiovine @dottorbarbieri l'ultimo che esce dal Governo, e lo farà cadere, sarà eletto ad eroe nazionale - cia_715 : RT @Flayana_: Cari tridosati, vi stiamo chiedendo un ultimo sforzo. Vi prometto che sulla vostra lapide farò incidere EROE ITALIANO VERO.… -